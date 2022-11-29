Sofiane Feghouli Fatih Karagümrük'te!



Fatih Karagümrük, anlaşmaya vardığı Galatasaray’ın eski oyuncusu Sofiane Feghouli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer harekatına erken başlayan, ilk olarak Adem Ljajic’i kadrosuna katan Karagümrük takviyelere devam ediyor.

1.5 yıllık kontrat imzaladı

Kırmızı-Siyahlılar, sezon başında takım bulamayan Sofiane Feghouli’yle prensipte anlaştı. Deneyimli oyuncuyla 1.5 yıllık kontrat imzalandığı öğrenildi.

Cimbom'da 5 sezon oynadı

2017-2018 sezonunun başında West Ham'dan Galatasaray'a transfer olan Feghouli, sarı-kırmızılı formayla 5 sezon mücadele etti. Cezayirli yıldız bu süreçte 162 karşılaşmada görev yaparken 34 gol atıp 31 asist yaptı. Sofiane Feghouli, Galatasaray'da 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.