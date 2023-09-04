Soçi'de kritik görüşme bugün!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya'ya gidiyor. Soçi'de yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesinde başta tahıl koridoru olmak üzere küresel gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’in davetine icabetle, bugün Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
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