Soçi Mutabakatı resmen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'deki görüşmesinde, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 12.15'te, Rusya'nın Soçi kentine ulaştı.

Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'nda, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar ve büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

İki liderin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile Soçi'de Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmesi, saat 13.25'te başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, görüşmede şunları kaydetti;

Salgın, bir çok dostları birbirinden ayırdı. Dünyada şu anda Covid'den ölenlerin sayısına baktığımızda 4 milyonu geçmiş durumda. Tabi tüm tedbirleri almamazı rağmen mücadele devam ediyor. Öncelikle benim sizlere teşekkürüm var. Yangın ve felaketlerde verdiğiniz desteklerden dolayı milletim adına teşekkür ediyorum.

"Suriye'de barış Türkiye-Rusya ilişkilerine bağlı"

Bir diğer konuda, savunma sanayiinde birlikte attığımız adımlar. Bunu da ayrıca konuşmamızda fayda var. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da malum zevat bazı konuları özellikle sordu. Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Çünkü attığımız adımlardan dönmemiz mümkün değil. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Ben bu ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum.

Putin: Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin ise "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." dedi.

Türkiye ile Rusya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Putin, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir. Karabağ'da iş birliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur. İkili ticaret hacmimiz bu yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50 arttı. Pandemi döneminde kaybettiklerimizi telafi etmekle kalmadık, önemli bir artış da sağladık. Türkiye ile İş birliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum."