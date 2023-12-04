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Sobaya benzin döktü! Ev alev aldı!

Mardin'de, sobayı yakmaya çalışırken kullandığı benzinin parlaması sonucu çıkan yangında bir kişi öldü, iki çocuk yaralandı.

Mardin'in Savur ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken kullandığı benzinin bir anda parlaması nedeniyle çıkan yangında anne yaşamını yitirdi, 2 çocuğu ise yaralandı.

İçören Mahallesi'nde yaşayan A.B.Ö. sobayı benzin dökerek tutuşturmaya çalıştı.

Benzinin parlaması nedeniyle çıkan yangında A.B.Ö. hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuklar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne A.B.Ö'nün cenazesi aynı hastanenin morguna götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın evde büyük hasara yol açtı.

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