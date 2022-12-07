Soba Fiyatları ve Soba Kullanımı | AjansHaber Soruyor!

Ankara, Ulus Sobacılar Çarşısı'nda, soba fiyatlarının nasıl olduğunu, soba kullanımının ne yönde değiştiğini AjansHaber olarak esnafa ve vatandaşa sorduk.

Dünyada yaşanan enerji krizi nedeniyle doğal gaz fiyatlarında yaşanan artış, yaklaşan kış aylarında vatandaşı sobaya yöneltti.

Küresel enerji krizinin etkisiyle Türk sobacılar Avrupa'ya soba satışlarının arttığını belirttiler. Ayrıca dünya genelinde ve Türkiye'de prefabrik evlerin ve hobi bahçelerinin artması sebebiyle soba satışlarının olumlu etkilendiği ifade edildi.

Yaklaşan kış ayları soba kullanımını ve soba fiyatlarını AjansHaber olarak ekrana taşıdık.

Muhabir: Zinya Elif ŞENER

Kameraman: Yener KOÇYILDIRIM