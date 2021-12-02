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SMA Bilim Kurulu toplanıyor

SMA Bilim Kurulu saat 15:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, SMA hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alınacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıklama yapacak.

SMA Bilim Kurulu saat 15:30’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Toplantıda, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastaları için tedavi alternatifleri ve ülke genelinde başlatılacak tarama çalışmaları ele alınacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 17:30’da açıklama yapacak.

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