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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor: "Rusya'nın, Ukrayna'daki işgalini kınıyoruz"

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin 13. gününde Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Rusya'yı kınadıklarını söyledi.

Rum basınında yer alan habere göre Pahor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) resmi ziyarette bulundu ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile Rum Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Pahor, Ukrayna'daki Rus işgalini kınadıklarını söyledi.

Pahor, Ukrayna'ya insani ve askeri yardım teklif ettiklerini aktararak, Rusya-Ukrayna savaşında barışçıl bir çözüme ulaşmak için ateşkesin önemine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Pahor, "Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014'ten sonra Rusya aleyhinde ne yazık ki güçlü tedbirler alınmadı. Bu bize ders oldu ve Rusya'ya karşı güçlü yaptırımlar uyguluyoruz." dedi.

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