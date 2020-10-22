Skandal iddia: CHP, HDP VE İP "Açılım Anayasası" hazırlayacaktı

İYİ Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya, A Haber'e verdiği özel röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SİZİN FETÖCÜ'LERLE NE İŞİNİZ VAR?

2014 yılında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte, Kazakistan FETÖ imamı Mesut Ata, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı , Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan gibi isimlerle bir araya geldiğini belgeleyen bir fotoğraf paylaştı.Bu bir suç duyurusudur diyen Taşkaya, İYİ Partili Kavuncu'ya 'sizin FETÖ'cülerle ne işiniz var' sorusunu yöneltti. Adem Taşkaya öte yandan, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gizli bir anayasa planladığını ifade etti.

CHP, HDP ve İYİ PARTİ'DEN GİZLİ ANAYASA HAZIRLIĞI

Eski İYİ Partili Adem Taşkaya, kendisinin partiden istifa ettiği dönemde, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gizli bir anayasa planladığını ifade etti. Taşkaya açıklamasında "CHP adına İbrahim Kabaoğlu, HDP adına Mithat Sancar ve İYİ Parti adına Kamil Horozan bu oluşumun içinde yer aldı. Meral Akşener dahil partinin yetkili isimleri bunu açıklamayamadı. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce 2. tura kalınsaydı bu partiler 'açılım anayasası' adı altında bir anayasayı ortaya çıkartacaktı ve bu anayasa Kürtlerin oyunu almak için kullanılacaktı" ifadelerini kullandı."

İYİ PARTİ'DE OK YAYDAN ÇIKTI

Taşkaya "Ben bu ifademi 1 buçuk yıldan beri yineliyorum ve diyorum ki eğer ben iftira atıyorsam çıkın beni mahkemeye verin. Ama beni mahkemeye veremiyorlar, beni yalanlayamıyorlar. Çünkü benim elimde belgeler var. Zaten Meral Akşener bu anayasa çalışmasının yapılmadığını da inkar edemez. Artık İYİ Parti'nin bir sonu yok, ok yaydan çıktı. " ifadelerini kullandı.

AHaber

.