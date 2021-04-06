Skandal bildiriyi kaleme alan Ergun Mengi'den büyük çelişki

Mengi'nin bildiride yazılanların aksine Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylediği görüldü.

104 emekli amiral, skandal bir bildiri yayınlayarak iktidarı Montrö, Kanal İstanbul ve laiklik üzerinden tehdit etmeye kalkıştı. 'Yüce Türk Milletine’ başlıklı bildiri, büyük tepki çekti.

Bildiride imzası olan 10 kişinin avukatlığını üstlenen isimlerden Celal Ülgen, "Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi" dedi.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün Bilimsel Danışmanı olan Mengi'nin, aynı kurum

için kaleme aldığı yazıda yayınlanan bildirideki görüşlerin aksini savunduğu

görüldü.

"KANAL İSTANBUL MONTRÖ’NÜN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLACAKTIR"

Yazısında "Kanal İstanbul,Montrö Anlaşmasının ruhu olan ticaret gemilerinin

serbest geçişi ve askeri gemilerin kısıtlanması kapsamında Montrö’nün ayrılmaz

bir parçası olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Mengi'nin şu ifadeleri

kullanması dikkat çekti:

"Tarih göstermiştir ki, Montrö ortadan kalksa da Kanal İstanbul yapılsa da

boğazlardan geçiş Türkiye’nin egemenliğine rağmen,serbest geçiş hakkı vb.

kuralların uluslararası kabul görmesi şarttır."

YAZININ YAYINLANDIĞI VAKIFTAN AÇIKLAMA

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün web sitesinden de konuya ilişkin bir

açıklama geldi. Yapılan açıklamada yaşanan gelişmeler değerlendirilirken, vakıf

danışmanlarının enstitü ile bir ilişkilerinin olmadığı vurgulandı.

Açıklamanın ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:

"21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Vakıf işletmesi konumunda bir stratejik araştırma

merkezidir. Bu stratejik araştırma merkezinde değişik konularda çalışan başkan,

başkan yardımcıları, kıdemli araştırmacılar, uzmanlar, araştırmacı ve asistanlar

tam zamanlı olarak çalışırken, bilimsel danışmanlar; Vakıf Tüzüğü'nün 22.

maddesi uyarınca, tam zamanlı olmadan, enstitüye gelmeden, dışarıdan,

evlerinden veya işyerlerinden yazdıkları; makale, analiz, rapor ve kitaplar ile fikri

destekte bulunurlar. Bunun dışında enstitü ile bir ilişkileri olmaz. 21. Yüzyıl

Türkiye Enstitüsü’nde alanında uzman 8 farklı üniversiteden 31 bilimsel

danışman bulunmaktadır..."

Kaynak: SüperHaber