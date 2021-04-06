Skandal bildiriyi kaleme alan Ergun Mengi'den büyük çelişki
104 emekli amiralin imzası ile yayınlanan skandal bildiriyi tek başına kaleme aldığı öne sürülen emekli Tuğamiral Ergun Mengi'nin 2 yıl önce yazdığı bir yazı yeniden gündeme geldi.
Mengi'nin bildiride yazılanların aksine Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylediği görüldü.
104 emekli amiral, skandal bir bildiri yayınlayarak iktidarı Montrö, Kanal İstanbul ve laiklik üzerinden tehdit etmeye kalkıştı. 'Yüce Türk Milletine’ başlıklı bildiri, büyük tepki çekti.
Bildiride imzası olan 10 kişinin avukatlığını üstlenen isimlerden Celal Ülgen, "Bu 10 kişi ne bir araya geldi, ne metni hazırladı, ne de metni basına verdi. Ortada metni hazırlayan beyin yok. Metni hazırlayan tek kişi, o da İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi" dedi.
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün Bilimsel Danışmanı olan Mengi'nin, aynı kurum
için kaleme aldığı yazıda yayınlanan bildirideki görüşlerin aksini savunduğu
görüldü.
"KANAL İSTANBUL MONTRÖ’NÜN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLACAKTIR"
Yazısında "Kanal İstanbul,Montrö Anlaşmasının ruhu olan ticaret gemilerinin
serbest geçişi ve askeri gemilerin kısıtlanması kapsamında Montrö’nün ayrılmaz
bir parçası olacaktır." değerlendirmesinde bulunan Mengi'nin şu ifadeleri
kullanması dikkat çekti:
"Tarih göstermiştir ki, Montrö ortadan kalksa da Kanal İstanbul yapılsa da
boğazlardan geçiş Türkiye’nin egemenliğine rağmen,serbest geçiş hakkı vb.
kuralların uluslararası kabul görmesi şarttır."
YAZININ YAYINLANDIĞI VAKIFTAN AÇIKLAMA
21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nün web sitesinden de konuya ilişkin bir
açıklama geldi. Yapılan açıklamada yaşanan gelişmeler değerlendirilirken, vakıf
danışmanlarının enstitü ile bir ilişkilerinin olmadığı vurgulandı.
Açıklamanın ilgili bölümünde şu ifadelere yer verildi:
"21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, Vakıf işletmesi konumunda bir stratejik araştırma
merkezidir. Bu stratejik araştırma merkezinde değişik konularda çalışan başkan,
başkan yardımcıları, kıdemli araştırmacılar, uzmanlar, araştırmacı ve asistanlar
tam zamanlı olarak çalışırken, bilimsel danışmanlar; Vakıf Tüzüğü'nün 22.
maddesi uyarınca, tam zamanlı olmadan, enstitüye gelmeden, dışarıdan,
evlerinden veya işyerlerinden yazdıkları; makale, analiz, rapor ve kitaplar ile fikri
destekte bulunurlar. Bunun dışında enstitü ile bir ilişkileri olmaz. 21. Yüzyıl
Türkiye Enstitüsü’nde alanında uzman 8 farklı üniversiteden 31 bilimsel
danışman bulunmaktadır..."
Kaynak: SüperHaber
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