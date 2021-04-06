Skandal bildiriye imza atan 4 amiral CHP'li çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan bildiriye imza atanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelenmesi devam ederken, soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

CHP ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDi

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz’ın CHP üyesi olduğu tespit edildi. Diğer 15 amiralin ise eşi, kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabalarının CHP üyesi olduğu ortaya çıktı.

İşte bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları:

E. Amiral Atilla Kezek - Kadir Nazif Özdağdeviren - Kendisi ve hanımı Zeynep Nur

Özdağdeviren

E. Amiral Atilla Kezek - Erkek kardeşi Altan Kezek

E. Amiral Cemil Şükrü Bozoğlu - Kendisi

E. Amiral Şükrü Taner Ezgü - Kız kardeşi Nurper Altıne

E. Amiral Abdullah Can Erenoğlu - Kız kardeşi Nesrin Erenoğlu, Erkek kardeşi Müfit

Erenoğlu

E. Amiral Türker Ertük - Hanımı Özden Ertürk

E. Amiral Cengiz Alpözü - Kendisi

E. Amiral Gündüz Alp Demirus - Kız kardeşi Gaye Çelebi

E. Amiral Nejat Güldiken - Hanımı Ayşe Güldiken, Kızı Deniz Mutuş

E. Amiral Raif Naldemir - Kız kardeşi Emine Filiz Kaya

E. Amiral Erol Adayener - Kız kardeşi Aksu Özveren

E. Amiral Haluk Sayın - Hanımı Emel Korucuoğlu Sayın

E. Amiral Taner Akkaya - Erkek Kardeşi Kerim Akkaya

E. Amiral Mehmet Tayfun Uraz - Kendisi

E. Amiral E. Amiral Hayati Bilgiç - Erkek kardeşi Sebati Bilgiç

E. Amiral Hasan Nihat Doğan - Annesi Zatinur Doğan

İYİ PARTİLİ İSİM DE VAR

Bildiriye imza atan emekli 104 amiral arasında ilk sırada Ergun Mengi yer almıştı.

Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi’nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar

ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.