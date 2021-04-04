Skandal bildiriye Emniyet'ten cevap: "Biz buradayız!"
Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.
Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisi sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." denildi
Aynı paylaşım İçişleri Bakanlığı resmi hesabı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da twitter hesabından yapıldı.
Biz buradayız!— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 4, 2021
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/nobW3uxqO3
Biz buradayız!— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) April 4, 2021
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/J2pirKaWm5
Biz buradayız!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 4, 2021
Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/28ul72yXut
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