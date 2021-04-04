Skandal bildiriye Emniyet'ten cevap: "Biz buradayız!"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisi sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." denildi

Aynı paylaşım İçişleri Bakanlığı resmi hesabı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da twitter hesabından yapıldı.

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/nobW3uxqO3 — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) April 4, 2021

Biz buradayız!



Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız. pic.twitter.com/J2pirKaWm5 — TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) April 4, 2021