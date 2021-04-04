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Skandal bildiriye Emniyet'ten cevap: "Biz buradayız!"

Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." ifadeleri kullanıldı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan 103 amiralin darbe imalı bildirisi sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Biz buradayız! Devletimize, Milletimize, demokrasiye ve hükümetimize sonuna kadar sadık ve bağlıyız." denildi

Aynı paylaşım İçişleri Bakanlığı resmi hesabı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da twitter hesabından yapıldı.

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