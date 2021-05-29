AjansHaber.com.tr Gündem Sızma girişimi sonları oldu

Sızma girişiminde bulunan teröristler öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayali gerçek oldu
Sürücülerin korkulu rüyası sona erecek!
Kafe ve restoranlar için saat kararı!
Köylü kılığına giren PKK'lı terörist kurtulamadı
Türk demokrasi tarihinin kara lekesi
Taksim'e yapılan cami yarın açılıyor
CHP'li İBB'de milyonluk vurgun