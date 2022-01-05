Siyasi partilerin güncel üye sayıları açıklandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayılarını güncelledi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, faaliyette olan 120 partiden 91'inde 14 milyon 777 bin 588 üye yer alıyor.
Başsavcılığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 3 Ocak 2022 itibarıyla faaliyette olan 120 siyasi partinin 91'inde toplam 14 milyon 777 bin 588 üye yer alıyor. 29 siyasi partinin ise üye kaydı bulunmuyor.
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İşte Türkiye'de en fazla üyeye sahip siyasi partiler.
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AK Parti
AK Parti 11 milyon 64 bin 747 üye
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CHP
CHP 1 milyon 312 bin 891 üye
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