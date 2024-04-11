Siyasi partiler arasında bayramlaşma günü
Siyasi partiler arasında bayramlaşma gününde ziyaretler devam ediyor. Günün ilk bayramlaşması AK Parti ile CHP arasında gerçekleşti.
AK Parti Genele Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, bayram ziyareti kapsamında gelen siyasi parti heyetlerini kabul etti. AK Parti heyeti, bu kapsamda ziyarette bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, başkanlığındaki heyetle, AK Parti Genel Merkezinde görüşerek bayramlaştı.
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AK Parti heyeti, ziyarette bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadi Durmaz , başkanlığındaki heyetle, AK Parti Genel Merkezinde görüşerek bayramlaştı.
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HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, başkanlığındaki heyetle, AK Parti Genel Merkezinde görüşerek bayramlaştı.
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