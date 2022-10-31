Siyasette bugün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bosphorus Hotel'de 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/Ankara/14.00)

Erdoğan, parti genel merkezinde 16.00'da MYK toplantısına başkanlık edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da 14.00'da partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Büyükşehir Belediye Başkanlığı KODELİ Projesi Tanıtımı'na ve 2022-2023 Yılı Eğitim Öğretim Toplantısı'na katılacak.

(Kocaeli/11.00-15.00)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/09.00)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye'nin Ulaşım Vizyonu Konferansı ve Bandırma Farklı Seviyeli Kavşağı Açılış Töreni'ne katılacak, Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Balıkesir Kuzey-Batı Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne iştirak edecek.

(Balıkesir/09.30-16.00)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İpek Yolu Sosyal Tesisleri'nde "Şehir Buluşmaları Basın Toplantısı"na katılacak, Valiliği ve esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileri ve turizmcilerle bir araya gelecek, Erzincan Müzesi ile Yeni Kütüphane'de incelemelerde bulunacak.

(Erzincan/13.00-16.30)