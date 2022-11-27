Siyaset gündemi
27 Kasım siyaset gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NEF Stadyumu'nda düzenlenecek "İstanbul’un Sözü: Birlik, İrade, Zafer Programı"na katılacak.
(İstanbul/17.00)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00/13.00)
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'de depremden etkilenen köy ve ilçelerde incelemelerde bulunacak.
(Düzce/12.30)
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.
(Adana/15.00)
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma, cirit müsabakası kupa, Uşak Kız Yurdu açılış törenlerine katılacak, Yeni Uşak Stadyumu yapılacak alanda incelemede bulunacak.
Bakan Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı, belediye ve valiliği ziyaret edip, teşkilat ve gençlik buluşmalarına katılacak.
(Uşak/13.30-18.30)
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