Siyaset gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılışı dolayısıyla liderlere verilecek resepsiyon ile açılış törenine katılacak.

- Erdoğan, ev sahibi Katar'ın Ekvador ile yapacağı karşılaşmayı izleyecek.

(Doha)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Grand Ankara Otel'de düzenlenecek "23. Çocuk Forumu Açılışı"na katılacak.

(Ankara/18.00)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda miting yapacak.

(Samsun/16.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Miniatürk'teki program kapsamında emekli, çalışan ve atanamayan öğretmenlerle bir araya gelecek.

(İstanbul/10.30)

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılacak.

(Hakkari/13.30)