Siyaset gündemi
13 Kasım 2022 siyaset gündemi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıyer'de Parti Okulu 50. Yıl Gençlik Kampı ve Sarıyer Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Avcılar Belediyesi İnovasyon Merkezi'ni ziyaret edecek.
(İstanbul /09.00/12.00/14.30)
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'den Türkiye'ye İadesi Sağlanan Tarihi Eserlerin Tanıtım Toplantısı ve Kemer ilçesinde düzenlenecek 15 Temmuz Derneği Şehit Aileleri Buluşması'na katılacak.
(Antalya/12.00/20.30)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında İstasyon Meydanı'nda miting yapacak.
(Elazığ/15.30)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ANFA Altınpark'ta düzenlenecek Ankara Esnaf Buluşması'na iştirak edecek.
(Ankara/17.00)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM İnovasyonda Kadın Projesi 7. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni, TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı Sözleşme İmza Töreni ve Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/10.30/14.00/17.00)
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelecek.
(Edirne/12.00)
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