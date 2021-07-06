Siyahi polisin masasına Ku Klux Klan notu bırakırken yakalanan polis şefi istifa etti

Ohio'da bir polis şefi, siyahi bir polis memuruna Ku Klux Klan notu bıraktığı olay sonrasında istifa etti.

Kentin belediye başkanının aktardığına göre Sheffield Lake Polis Teşkilatı'nın Polis Şefi Anthony Campo, güvenlik kameralarına siyahi polisin masasına not bırakırken yakalandıktan sonra salı günü istifa etti.

25 Haziran'da çekilen kamera görüntüleri, 33 yaşındaki kıdemli polisin elinde "Ku Klux Klan" yazılı bir kağıt parçasıyla bir odaya girdiğini ortaya çıkardı.

Campo daha sonra bir masaya yürüyerek notu, beyaz üstünlükçü Ku Klux Klan grubuyla bağlantılı, kötü şöhretli kapüşon ve cüppeyi andıracak şekilde yerleştirilen bir sarı ceketin üzerine koydu.

Sheffield Lake Belediye Başkanı Dennis Bring, gerçekleştikten kısa süre sonra olaydan haberdar edildiğini söyledi.

Polis şefiyle yaptığı konuşmayı WKYC'ye anlatan Bring, "'Duymak bile istemiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

'Sen zaten kabul ettin' dedim. Sonra da 'Bu ofisten çıkmak için 10 dakikan var' dedim. 'Anahtarlarını ve rozetini istiyorum, hepsi bu' diye konuştum. 'Çık dışarı.'

Bunun yanında belediye başkanı, polis şefinin nefret içerikli mesajla hedef aldığı memurla da görüştü.

Belediye başkanı, "Birbirimizle konuşmamız bile 10 dakika sürdü çünkü ikimiz de çok duygusaldık" dedi.

Ve ondan özür diledim. Duruma dair konuştuk ve bana başka şeyler de anlattı. Tamamen şaşkına döndüm. Bunun ne kadar iğrenç olduğunu açıklayacak tek bir kelime bile yok.

Kayıtlarda memurun notun bırakıldığı ofise girdiği ve masasına bırakılanları inceleyip birkaç memurla sohbet ettiği görüldü ama söylenenler anlaşılmıyordu.

Campo ise bu notun "abartıldığını" ve kaba bir şaka olduğunu savundu.

The Morning Journal'a konuşan Campo, "Hepsi buydu" dedi.

İşe aldığımdan beri o memurla şakalaşıyordum.

Görünüşe göre Campo, olaydan sonra özür de diledi.

Bring, "O, bunun sadece şaka olduğunu düşünüyordu" diye konuştu.

Birinin ceketine böyle bir şey koyabileceğinizi nasıl düşünebilirsiniz? Hele ki bu kişiler Afrikalı Amerikalıysa bunun şaka olduğunu düşünüyorsunuz öyle mi? Bu, yapabileceğiniz en berbat ve en saldırgan şey. Aynı zamanda utanç verici ve iğrenç.

Olaydan sonra söz konusu memur bir avukat tuttu. Fakat olayı takiben eski polis şefine dava açmayı düşünüp düşünmediği henüz belli olmadı.

Bring, dava açmaya karar vermesi durumunda polis memurunu destekleyeceğini söyledi.

Eski polis şefi, 30 yıldan uzun süre departmanda görev almıştı. Bunun son 8 yılında lider pozisyondaydı.