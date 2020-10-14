Sivilleri katleden Ermenistan şimdi de gazetecileri hedef aldı

Ermenistan ordusu, cephe hattındaki Terter'e bu sabah düzenlediği saldırıda Azerbaycanlı gazeteciler de hedef alındı. Az TV ekibine ait araç, ateş altında kalırken sürücü yaralandı.

Ermenistan, Azerbaycan'a saldırarak sivil halkı vurmuş ve bu gelişmenin ardından iki ülke arasında çatışmalar çıkmıştı. Azerbaycan kendini savunurken, cephede kaybeden Ermenistan, ateşkes istemişti. Bunun üzerine ateşkes ilan edilirken, Ermenistan, yine sivilleri hedef aldı ve Azerbaycan'a saldırmaya devam etti.

GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Azerbaycan'a saldıran ve sivil halkı vurarak uluslararası suç işleyen Ermenistan, bu kez gazetecileri de hedef aldı. Yayın yapmak için Terter'de saldırıya uğrayan bölgeye giden Azerbaycan devlet televizyon Az TV ekibinin araçlarına Ermenistan ordusu tarafından ateş açıldı. Saldırı sonrası aracın sürücüsü yaralanırken, aracı kullanamaz hale geldi. Bölgeye 100'den fazla füzeli saldırı gerçekleştirildi, 1 kişi hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de karşı saldırı başlatmıştı. Mevzilerini kaybeden Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine top ve füzelerle saldırısını sürdürmüştü.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı. Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 sivil hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.