Sivil Toplum Kuruluşlarından bazı emekli amirallerin hadsiz bildirisine tepki

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Ali Mamak, yaptığı yazı açıklamada, "millete rağmen millet adına" bildiri yayımlayan emekli amiralleri kınadıklarını belirtti.

Bu tür odaklara karşı, herkesi birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geleceğe sahip çıkmaya davet eden Ali Mamak, şunları kaydetti:

"Unutulmasın ki 28 Şubat zihniyeti tarihimizin karanlık sayfalarında kalmaya mahkum olmuş, bu mahkumiyet onların boyunlarında kıyamete kadar asılı kalacaktır. 15 Temmuz'da milletimiz dışardan yönetildiği ve yönlendirildiği aşikar olan ve şanlı ordumuzun itibarına gölge düşürerek yapılan hain saldırıyı da asırlar geçse de unutmayacaktır. Dün 'Batı çalışma grubu' ile okulları, vakıfları ve dernekleri kıskaca alıp, bazılarını kapatmışlar, dindar insanları tasfiye etmişlerdir. Kadrolarıyla devletin önemli organlarına hakim olan 28 Şubat darbecileri, 'irticayla mücadele' kılıfıyla, milletimize düşmanlık yapmışlardır. Maalesef ki günümüz de halen bu zihniyetin devamı bazı emekli amiral aktör geçmişi unutmamızı istemektedirler. Ordumuzun ve milli iradenin yanında olan sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızı, milli iradeyi vesayet altına alabilecek, tüm oluşum ve güç odakları karşısında, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan yapılan yazılı açıklamada, milletin kendi iradesine sahip çıkabilecek olgunluk ve kararlılıkta olduğu vurgulandı.

Millet iradesini önemseyen kuruluşlar olarak bu türden açıklama ve hezeyanların, şiddetle telin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devirleri kapanmış, dönemleri bitmiş ve milletin maşeri vicdanında hiç de iyi biçimde anılmayan bu çevreler ve destekçileri bilmelidir ki Montrö Sözleşmesi ve Kanal İstanbul projesi üzerinden vurmaya çalıştıkları milli irade ve TSK üzerinden yöneltmeye çalıştıkları haince saldırılara artık kimse prim vermiyor. Çok şükür bugün milletinin derdiyle dertlenen milli irade temsilcileri ve yine milletiyle beraber olan ve onun değerlerini değeri olarak gören bir TSK mevcut. Malum çevrelerin hazımsızlığı bundandır. Milletin makamları, mevkileri ve kurumları aslına dönmüşlerdir. Sicillerini iyi bildiğimiz bu kesimlerin milletin karşısına utanmadan, sıkılmadan, cüretkar biçimde çıkmaları asla affedilemez."

Darbe heveslilerinin kendi elleriyle, kendilerine sağladıkları ayrıcalıklı emeklilik hayatlarını sürdürmekteyken "tabiatlarının gereğini" yaptığı vurgulanan açıklamada, sistemden ve kurumlarından rahatsız olan bu kişilere, siyaset yapmak istiyorsa mevcut bir partiye girmeleri ya da kendi partilerini kurmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Millete ve temsilcilerine tepeden bakarak ahkam kesmeleri, parmak sallayıcı bir tutumla gece yarıları bildiri yayınlamak suretiyle gölgeden bağırmaları ve milletin sinir uçlarına basan açıklamalar yapmaları artık bardağı taşırmıştır. Bunu iyi bilsinler. Millet nasıl 15 Temmuz gecesi gereğini yapmışsa, darbe taraftarlarına karşı durulacağını dünya aleme nasıl göstermişse yine aynı kararlılığı sergilemekten geri durmaz. Bizler, sivil toplum gönüllüleri, bu nesli tükenmiş dinozorları, tarih öncesi fosilleri yakından tanıyoruz. Milletimizin tanıdığını da biliyoruz. Eski, eskide kaldı. Bizler yeni şeyler söyleyen, milleti anlayan taraftayız."