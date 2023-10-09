Sivas'ta patlamamış top mermisi bulundu!

Kızılırmak kenarında balık tutan Ahmet Gökçe (62) patlamamış top mermisi gördü. Askerliğini topçu olarak yapan Gökçe'nin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınmasının ardından uzman ekipler, top mermisini kontrollü olarak imha etti.

Gökçe, gazetecilere balık tuttuğu sırada bir kısmı toprağa gömülü top mermisini gördüğünü söyledi.

Daha sonra polislere haber verdiğini anlatan Gökçe, "Patlamamış mermi buraya nasıl geldi, ben de merak ediyorum. Çamura gömülmüş şekildeydi." dedi.