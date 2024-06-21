Sivas’ta otobüs yoldan çıktı: 8 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Sivas- Erzincan kara yolu İmranlı ilçe girişinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 61 AFB 095 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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