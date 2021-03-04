Sivas’ta ‘Kale Projesi’ kazılarında 42 bin parça tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı

Sivas Belediyesi tarafından yürütülen ‘Kale Projesi’ kapsamındaki kazılarda, bugüne kadar çeşitli dönemlere ait 42 bin parça tarihi eser bulundu.

Şehrin tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılarak turizmin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Kale Projesi kazıları devam ediyor.

İlk etabının yüzde 90’ı tamamlanan projede bugüne kadar Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 42 bin parça eser bulundu.

Kazı alanında çıkarılan tarihi eserlere ait parçalar, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Laboratuvarı’nda temizlenerek bir araya getiriliyor.

PROJE ŞEHRİN TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Şehrin turizmine büyük katkı sağlayacak projede, el sanatları çarşısı, bedestenler, butik oteller ve hamam bulunuyor.

Proje kapsamında 83 günübirlik yapı ve 19 sosyokültürel tesis olmak üzere 102 bina inşa edilecek, diğer kısımlar ise yeşil alan olacak.

“İLK SELÇUKLU SARAYI SİVAS’TA OLABİLİR”

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, bulunan parçaların Selçuklu tarihi açısından önemli olduğunu ve 3 Selçuklu Sarayı’ndan ilkinin Sivas’ta olabileceği yönünde kanıtların çıktığını söyledi.

Gök Medrese ile Ulu Cami'yi bütünleştirecek Kale Projesi ile Osmanlı ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki mahalle mimarisinden örnekler sunulacak. Yaklaşık 2 yıl önce başlayan proje için 100 milyon lira civarında bütçe ayrıldı.