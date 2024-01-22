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Sivas'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

Zara-Suşehri kara yolu Bozkır köyü yakınlarında Y.T. idaresindeki 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, E.D'nin kullandığı 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, bariyerlere çarparak uçuruma devrilmekten son anda kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 26 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kar yağışının ardından bölgede buzlanma olduğu görüldü.

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