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Sivas'ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Y.A. (20) yönetimindeki 16 BEF 721 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, İmranlı Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan N.A. (32), B.A. (12), M.A.A. (7), S.E.A. (2) ve M.A. (30) yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.A.A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Buradan Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edilen S.E.A. da kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde aracın taklalar atarak devrilmesi yer alıyor.

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