Sivas'ta deprem!
Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 19:58'de 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 5,3 kilometre olduğu bildirildi.
Deprem Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray'dan da hissedildi.
Saat 17:03'te Konya'nın Ereğli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2023-02-24
Saat:20:19:58 TSİ
Enlem:38.839 N
Boylam:37.378 E
Derinlik:5.3 km
Detay:https://t.co/lYvtLTvrH5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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