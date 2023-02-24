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Sivas'ta deprem!

Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Sivas'ın Gürün ilçesinde saat 19:58'de 4,7 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin derinliğinin 5,3 kilometre olduğu bildirildi.

Deprem Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Aksaray'dan da hissedildi.

Saat 17:03'te Konya'nın Ereğli ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.  

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