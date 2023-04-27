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Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas’ın Gürün ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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