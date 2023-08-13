Sivas'ta 3 kişiyi silahla yaralayan kişi intihar etti

Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen İ.Ç. (33), Kalın köyünde henüz belirlenemeyen nedenle M.E.Ç'yi (25 ) göğsünden, A.T'yi (31) omzundan ve Y.T'yi (42) de kolundan tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İ.Ç, hayatını kaybetti.

Diğer 3 yaralının ise tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.