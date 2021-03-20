Sivasspor'dan İzmir'de flaş galibiyet!

Süper Lig'de 31. hafta maçında Sivasspor'a deplasmanda Göztepe'yi 5-3 mağlup ederek haftanın flaş skoruna imza attı.

Süper Lig’in 31. haftasında Göztepe evinde Demir Grup Sivasspor’u ağırladı. Sekiz golün çıktığı karşılaşmada Sivasspor mücadeleyi 5-3 kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın 23. dakikasında kaleci İrfan Can’ın hatasını değerlendiren Yatabere Sivasspor’u 1-0 öne geçirdi. 38. dakikada Fajr ile farkı 2’ye çıkaran Sivasspor 41. dakikada Boyd ile farkı üçe çıkardı. İlk yarının uzatma dakikalarında Boyd kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı ve mücadelenin ilk yarısı 4-0 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

İlk yarının 13. dakikasında Boyd’un attığı bir gol el gerekçesiyle VAR’dan döndü.

İkinci yarının 55. dakikasında Yatabere bir gol daha atarak durumu 5-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra etkili ataklarla gelen Göztepe 60. dakikada Ndiaye 66. dakikada Titi ve 90+2. dakikada Diabate'nin golüyle farkı ikiye düşürse de karşılaşmada başka gol olmayınca Sivasspor mücadeleyi 5-3 kazandı.

Bu sonuçla Sivasspor 40 puanla 9. sıraya yükselirken, Göztepe 39 puanda 10. sırada ligde kendine yer buldu.

GÖZTEPE 3 - 5 SİVASSPOR

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Yasin Kol, Samet Çavuş, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic (Dk. 46 Titi), Atınç Nukan, Burekovic, Halil Akbunar (Dk. 46 Tripic), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 87 Esiti), Zulj (Dk. 46 Diabate), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 87 Brown Ideye)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 90 Alaaddin Okumuş), Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Boyd (Dk. 68 Kayode), Hakan Arslan, Cofie, Fajr (Dk. 90+3 Ninga), Gradel (Dk. 90 Ziya Erdal), Yatabare (Dk. 68 Kone)

Goller: Dk. 23 ve 55 Yatabare, Dk. 38 Fajr, Dk. 41 ve 45+1 Boyd (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 Cherif Ndiaye, Dk. 66 Titi, Dk. 90+3 Diabate (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Boyd, Dk. 53 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 36 Mihojevic, Dk. 36 Hayati Soydaş (Yardımcı antrenör), Dk. 69 Nwobodo (Göztepe)