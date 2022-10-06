Sivasspor'da hedef galibiyet!

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında bu akşam Kosova temsilcisi Ballkani’yi ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 25. mücadelesine çıkacak.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Luis Munuera yönetecek. Müsabakada Inigo Prieto ve Antonio Moreno ise Munuera’nın yardımcılığını yapacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç temsilcisi Malmö’ye 3-1 ve 2-0’lık skorlarla yenilerek elenen, ardından yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.

Kırmızı-beyazlılar, gruptaki ikinci maçında ise deplasmanda Romanya temsilcisi CFR Cluj karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

G Grubu’nda Demir Grup Sivasspor ve Slavia Prag’ın 4’er, CFR Cluj ile Kosova temsilcisi Ballkani’nin 1’er puanı bulunuyor.

Avrupa kupalarında daha önce 24 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 8’ini kazandı, 3’ünde berabere kaldı, 13 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 24 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 44 gole engel olamadı.