Sivasspor yarın Trabzon deplasmanında!

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Ligin son 2 haftasında Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarından 1'er puanla ayrılan karadeniz ekibi, Demir Grup Sivasspor'u yenerek 2 maç aradan sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Trabzonspor 10 hafta sonunda ligde 18 puanla 6. sırada bulunurken, son 2 karşılaşmasını kazanan Demir Grup Sivasspor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa beraberliği ile mart 1994 ve nisan 1996 arasında evinde oynadığı 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik alarak yenilmezlik serisini 29 karşılaşmaya çıkaran bordo-mavililer, Demir Grup Sivaspor'u yenerek iç sahadaki bu başarısını 30 maça çıkarmaya çalışacak.

Trabzonspor'da Djaniny, Edin Visca, Bruno Peres, Dorukhan Toköz ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürdüğü için karşılaşmada forma giyemeyecekler. Sivasspor'da ise Ziya Erdal, Fredrik Ulvestad, Robin Yalçın, Ahmed Musa ve Leke James karşılaşmada yer alamayacaklar.