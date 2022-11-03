Sivasspor, Prag deplasmanında!

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde son antrenmanını dün Eden Arena'da gerçekleştirdi. Antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Slavia Prag ile Sivasspor bu akşam TSİ 20.45'te Eden Arena'da karşılaşacak. Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic görev yapacak. Sivasspor gruptan çıkmayı garantiledi.