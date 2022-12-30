Sivasspor - Galatasaray maçında tepki çeken karar!

BÜLENT YILDIRIM / ESKİ HAKEM

"VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe, VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolu. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok."