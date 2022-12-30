Sivasspor - Galatasaray maçında tepki çeken karar!
Süper Lig'de dün akşam oynanan Galatasaray'ın Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta verilen hakem kararları büyük tartışma yarattı. İşte tartışmalı pozisyon hakkındaki yorumlar...
OKAN BURUK / GS TEKNİK DİREKTÖRÜ
"Hakemin ofsayt kararı verdiğini düşünüyoruz. Bize gelen bilgi buydu."
DENİZ ÇOBAN / ESKİ HAKEM
"Gol ofsayttan dolayı iptal edildi. Muhabirlerimizden gelen yanıt bu. Önce anlayamadık neden iptal edildi diye. Burada skandal bir hata var. O hata VAR'a ait."
BÜLENT YILDIRIM / ESKİ HAKEM
"VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe, VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolu. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok."
LALE ORTA / FIFA KOKARTLI İLK TÜRK KADIN HAKEM
"VAR çağırıyorsa, kanıt lazım. Biz bunu göremedik. Kanıtlamadan neyi iptal ediyorsunuz? Taradım ama ofsayt göremedim. Karar yanlış. VAR hakeminin hatası kadar, orta hakemin kararı da yanlış."