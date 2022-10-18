Sivasspor evinde 3 puanı aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında ev sahibi Demir Grup Sivasspor, Bitexen Giresunspor'u 3-0'la geçti. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çaldı. Demir Grup Sivasspor, Bitexen Giresunspor'u 3-0'lık skorla devirerek haftayı 3 puanla kapattı. Sivasspor'un golleri Mostapha Yatabare, Dia Saba ve Hakan Arslan'dan geldi.

Bu sonuçla beraber Sivasspor 10 puanını 10'a yükseltirken, Giresunspor 8 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlı takım gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacak. Giresunspor ise evinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan dakikalar

Dakikalar 35'i gösterirken orta sahada Dia Saba'nın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Yatabare, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vuruşta topu ağlara gönderdi. (1-0)

İlk yarının son dakikasında sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Dia Saba kullandı. Ceza alanına inen topa kimse dokunamayınca meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. (2-0)

89. dakikada orta alanda Saba'nın pasında topla buluşan Hakan Arslan ceza alanı dışından sert ve düzgün bir vuruş yaparak sonucu tayin etti. (3-0)