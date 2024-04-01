Sivas’ta ipi Uzun göğüsledi!

Uzun, en yakın rakibi Bilgin’den 20 binden fazla oy alarak Sivas’ın yeni belediye başkanı oldu. Uzun’un bu başarısı BBP’nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’dan sonra partinin Sivas’taki en büyük başarısı olarak değerlendirildi.