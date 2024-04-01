Sivas’ta ipi Uzun göğüsledi!
Sivas Belediye Başkanlığı seçiminde, Hilmi Bilgin ile yarışan Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun ipi göğüsledi.
Sivas’ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 3 parti yarıştı. İlin genelinde güçlü olan AK Parti Hilmi Bilgin, Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun ve Milliyetçi Hareket Partisi adayı Reha Kars, belediye başkanlığı için ciddi bir yarış yaşadı.
Sandıklar açıldığı ilk saatlerde önde olan Bilgin’in oy oranı ilerleyen saatlerde geride kaldı. AK Parti’nin 3 dönem Sivas milletvekilliğini de yapan Bilgin, 2019’da seçildiği Sivas Belediye Başkanlığı’nı BBP adayı Adem Uzun’a bıraktı.
Uzun, en yakın rakibi Bilgin’den 20 binden fazla oy alarak Sivas’ın yeni belediye başkanı oldu. Uzun’un bu başarısı BBP’nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’dan sonra partinin Sivas’taki en büyük başarısı olarak değerlendirildi.
Adem Uzun Kimdir?
Sivas'ta 1980 yılında doğan Adem Uzun, ilk, orta ve lise eğitimi Sivas'ta tamamladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitiren Uzun, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde tamamladı. 2014-2022 yılları arasında Sivas Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM)