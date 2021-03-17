Şişli'de "Meryem Ana" figürlü tablo ele geçirildi

Şişli'de denetimler sırasında durdurulan bir araçta, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlileri, dün Şişli Odessa Bulvarı üzerinde genel asayiş denetimleri esnasında bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramalarda aracın arka koltuğunda bulunan bölmede havluya sarılı şekilde, "Meryem Ana" figürü bulunan iki kapaklı ahşap tablo ele geçirildi. Araçta bulunan S.A. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Şüpheli S.A. ifadesinin ardından savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı.

Şüpheli A.Ç. hakkında da "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen tablo ise incelenmek üzere Kültür Bakanlığı'na bağlı Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi. (TRTHABER)