Şişli'de mekanların 23.00'ten sonra dışarıya içki servisi yasaklandı

Şişli Belediyesi, ilçede tartışmalara neden olacak bir karar aldı.

Saatler 23.00'ü gösterdikten sonra sokak ve caddede masası olan mekanlar, dışarıya içki servisi yapamayacak.

Alınan yasak kararını CHP'li Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin açıkladı.

Mekan sahipleri tarafından itiraz edilen karara, evlerinin çevresinde içki servisi yapılan vatandaşlar sahip çıktı.

İÇKİ SERVİSİ 23.00'TEN SONRA YASAK

Habertürk'ten Yavuz Barlas'a konuşan CHP'li Muammer Keskin, şunları söyledi: "Şişli’de sokakta, caddede masası olan restoranlar, dışarıya alkollü içki servisini saat 23.00’te kesecek.

İÇKİ SERVİSİ SÜRDÜKÇE GÜRÜLTÜ KESİLMİYOR

O saatten sonra içkisini içmek isteyen müşteri, mekanın kapalı bölümüne geçecek. Belediye Başkanı olarak buralarda ikamet eden vatandaşlarımızı düşünmek durumundayım. Dışarıya içki servisi sürdükçe sokakta, caddede gürültü kesilmiyor. Restoranın, kafenin üstünde evi olan vatandaş uyuyamıyor.

GELECEK ELEŞTİRİLERE YANIT

Hemen, 'CHP’li belediye başkanı alkollü içkiyi yasaklıyor' eleştirileri yapanlar oldu. Eleştirileri saygıyla karşılıyorum ama restoran ve kafelerin bulunduğu yerlerde ikamet eden vatandaşlarımızı düşünmemiz gerekiyor."