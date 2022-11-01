Şişli'de cinayetin ardından 3 zanlı yakalandı

Şişli'de, önü kesilerek durdurulan otomobilde bulunan bir kişinin silahla öldürülmesi ve yanındaki kadının kaçırılmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde Muhammet Tek'in öldürülmesi ve aynı araçta yer alan B.K'nin kaçırılmasına ilişkin inceleme başlattı.

Tek'in kullandığı otomobilin önünü kesen araçta 3 şüphelinin bulunduğu, bu şüphelilerin Tek'i silahla öldürdükten sonra B.K'yi olay yerine geldikleri otomobile zorla bindirerek, buradan uzaklaştıkları belirlendi.

Çalışmaların devamında olayın faillerinin eşkali ile kaçış istikametlerini belirleyen polis ekipleri, tespit edilen bazı adreslere sabah saatlerinde baskın yaptı.

Üç şüpheli gözaltına alınırken kaçırılan B.K. ise kurtarıldı. Şüphelilerin, kaçırılan B.K'nin eşi E.K. ile 2 akrabası olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.