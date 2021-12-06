AjansHaber.com.tr Ekonomi "Haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır"

Şişecam'dan Katar Yatırım Fonu ile ortaklık haberine ilişkin açıklama

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ (Şişecam), yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ile ortaklıklarına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağının bulunmadığını bildirdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamanda, "Yazılı ve sözlü medyada Katar Yatırım Fonu ve şirketimiz ortaklığına dair yapılan haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu konuda tarafımıza ulaşan hiçbir talep ya da gerçekleşen görüşme olmadığı gibi tarafımızın bu konuya ilişkin hiçbir bilgisi de mevcut değildir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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