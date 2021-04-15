Sırp tarihçi: "Türk hakimiyeti Tanrı'nın lüftuydu"

Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, bir YouTube kanalında yaptığı çıkışla Türkiye'nin gündemine oturdu. 400 yıl bölgede hüküm süren Osmanlı'yı 'Tanrının lütfu olarak nitelendiren Petroviç, 'Osmanlı bölgede olmasayda Batı Hristiyanlığı bizi yakardı' dedi.

❝Türk hakimiyeti Tanrı'nın bir lütfuydu. Çünkü eğer Türkler gelmeseydi Roma Katolik Engizisyonu bizi yakardı.❞



🔹Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, bir YouTube kanalında yaptığı çıkışla Türkiye'nin gündemine oturdu. pic.twitter.com/C8qssfhSUc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021