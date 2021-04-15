Sırp tarihçi: "Türk hakimiyeti Tanrı'nın lüftuydu"
Sırp Tarihçi ve Yazar Miroljub Petroviç, katıldığı bir yayında, "Türk hakimiyeti Tanrı'nın lüftuydu, Roma Kilisesi bizi yakardı" ifadelerini kullandı.
Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, bir YouTube kanalında yaptığı çıkışla Türkiye'nin gündemine oturdu. 400 yıl bölgede hüküm süren Osmanlı'yı 'Tanrının lütfu olarak nitelendiren Petroviç, 'Osmanlı bölgede olmasayda Batı Hristiyanlığı bizi yakardı' dedi.
❝Türk hakimiyeti Tanrı'nın bir lütfuydu. Çünkü eğer Türkler gelmeseydi Roma Katolik Engizisyonu bizi yakardı.❞— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 14, 2021
🔹Sırp tarihçi Miroljub Petroviç, bir YouTube kanalında yaptığı çıkışla Türkiye'nin gündemine oturdu. pic.twitter.com/C8qssfhSUc
Yorumlar