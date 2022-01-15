Sırp raket Novak Djokovic, Avustralya'da gözaltına alındı

Djokovic’in Pazartesi günü başlayacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda oynayıp oynayamayacağı ise yarın (pazar) yapılacak duruşma sonrası kesinlik kazanacak. Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda yer almak için ülkeye gelen Djokovic, turnuva için Covid-19 aşısı olmadığı ve tıbbi muafiyet belgesi kabul edilmediği gerekçesiyle 5 Ocak'ta havalimanında 8 saat bekletildikten sonra ülkeye alınmamış ve göçmenlerin tutulduğu otele gönderilmişti.