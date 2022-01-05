Sırp Dodik Bosna'da gerginliği tırmandırıyor

Bosna Hersek geçtiğimiz sonbahardan beri ülkedeki Sırp nüfusun lideri Milorad Dodik'in tehditkar ve ayrılıkçı açıklamaları ile diken üstünde günler geçiriyor.

90'larda yaşadığı büyük savaşın etkilerinin halen devam ettiği ülkede Sırp nüfusun lideri Dodik ardarda yaptığı açıklamalar ile gerginliği artırıyor.

Ekim'de seçim var

Dodik’in gerginliği tırmandıran açıklamaları iç siyasette, milliyetçi tabana yönelik mesaj ve yolsuzlukları örtmek için yapılan manevralar olarak görülüyor. Bosna Hersek'te Ekim ayında seçimler olacak.

Erdoğan ile konuşurken başka, Bosna'da başka

Geçtiğimiz Kasım'da Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Milorad Dodik yaptığı açıklamalarda, "Erdoğan'a söz verdim savaşmayacağız" demiş, "Başkan Erdoğan'a savaşın bir seçenek olmadığı sözünü de verdim. Başkası istedi diye savaşa gitmeyiz. Savaşmayacağız ve barışı tehlikeye atmayacağız. Benim için siyasi bir amaç yok, çünkü barışı tehlikeye atmış olurum ve bu yüzden bunu yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

Bosna nasıl yönetiliyor?

3 yıl süren kanlı savaşın ardından, 1995’te imzalanan Dayton anlaşmasıyla bugünkü şeklini alan Bosna Hersek’te karmaşık bir yönetim yapısı bulunuyor. En üstte Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi’nin bulunduğu ülke, Bosna Hersek Federasyonu (BHF) ve Sırp Cumhuriyeti (SC) olarak iki ayrı küçük devleti içeriyor. Devlet yönetimindeki etnik ayrılıklar ülkede sıklıkla siyasi krizlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

peş peşe gelen tehditkâr açıklamaları hem ülkede hem de çevre coğrafyada endişelere neden oluyor. Peki Dodik ne istiyor? Bosna Hersek'i ayırma iddialarının arkasında ne yatıyor?