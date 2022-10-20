Şırnak'ta terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat bulundu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca, jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı "Eren Abluka Sonbahar-Kış-1 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesindeki arazi aramasında tespit edilen sığınak içerisinde, dragunov keskin nişancı tüfeği ile keskin nişancı tüfeği dürbünü ve 5 şarjörü, 600 çeşitli çaplarda mühimmat, RPG-7 roketatar, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 el bombası, Zastava marka tabanca, EYP yapımında kullanılan 19 ateşleme sistemi ve 75 elektrikli fünye, antitank mayını, telsiz ve 200 kilogram gıda malzemesi ele geçirildi.