Şırnak'ta can pazarı: 2 kişi sele kapıldı!

Kentte dün etkili olan yağış, Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.

Nur Mahallesi’nde sele kapılan 2 kişi, cep telefonuyla kayda alındı. Direğe tutunan kişi, suda sürüklenen 2 kişi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra bu kişilerden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Kurtulan kişi, selde sürüklenen diğer kişiyi de kurtarmak isterken tekrar suya kapıldı. Bu 2 kişinin bir süre sonra kendi imkanlarıyla kurtulduğu bildirildi. İlçede yaşanan sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

3 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliği, Cizre ve Uludere ilçesinde etkili olan sağanak ile Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22 Mart Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.