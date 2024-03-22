Şırnak'ta can pazarı: 2 kişi sele kapıldı!
Şırnak'ın Cizre ilçesinde etkili olan sağanakla oluşan selde akıntıya kapılan bir kişi, tutunarak kurtulmayı başardı. Ancak arkasından gelen 1 kişiyi kurtarmak isterken yine sele kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kentte dün etkili olan yağış, Cizre ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Nur Mahallesi’nde sele kapılan 2 kişi, cep telefonuyla kayda alındı. Direğe tutunan kişi, suda sürüklenen 2 kişi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir süre sonra bu kişilerden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu.
Kurtulan kişi, selde sürüklenen diğer kişiyi de kurtarmak isterken tekrar suya kapıldı. Bu 2 kişinin bir süre sonra kendi imkanlarıyla kurtulduğu bildirildi. İlçede yaşanan sel felaketiyle ilgili hasar tespit çalışmaları ise devam ediyor.
3 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ
Şırnak Valiliği, Cizre ve Uludere ilçesinde etkili olan sağanak ile Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, "Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22 Mart Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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