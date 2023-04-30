Şırnak'ta askerleri taşıyan otobüs devrildi! 2 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Şırnak'taki araç kazasında, iki askerin şehit olduğunu, dört askerin ise yaralandığını açıkladı.
Şırnak-Uludere yolunun Balveren beldesi mevkiinde askeri personeli taşıyan otobüs şarampole devrildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, araç kazasında yaralanan dört askerin tedavilerinin hastanede sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.
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