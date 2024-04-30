Şırnak'ta askeri araç kaza geçirdi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi. Yaşanan kaza sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Çakırsöğüt Komando Tugayı'na ait askeri aracın Akçay Askeri Üs bölgesi giden yolda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Yaralı askerler ambulansla Şırnak Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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