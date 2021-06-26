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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Bestler Dereler'de 2 teröristin, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Eren 13 Operasyonları kapsamında Şırnak Bestler Dereler bölgesinde operasyon düzenlendi. 

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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