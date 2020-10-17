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Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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