AjansHaber.com.tr Gündem Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

"Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e yükseldi.

Şırnak'ta, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'taki Bestler Dereler Giresumunu Dağı bölgesinde, Jandarma-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri destekli jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, devam eden operasyon kapsamında önce 3, ardından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İsveç'teki skandala dünyadan peş peşe tepki geldi!
Erdoğan: "Hazımsızlığın ilk değil son örneğidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Romanlara müjde!
Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayını belli etti!
İsveç'e Türkiye'den sert tepki!
Kurtulmuş'tan İsveç'e tepki!
11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!