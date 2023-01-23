Şırnak'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi Operasyonu" kapsamında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak'taki Bestler Dereler Giresumunu Dağı bölgesinde, Jandarma-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri destekli jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinin katılımıyla operasyon icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, devam eden operasyon kapsamında önce 3, ardından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.